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Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılın ilk ayında 10 bin 520 düzensiz sığınmacının Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:46
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Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi

Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
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Başkanlıktan yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yılın ilk ayında Ağrı, Erzurum, Kocaeli, Malatya, Kütahya ve Ankara'dan toplam 9 charter seferiyle Afganistan uyruklu bin 503 düzensiz sığınmacı sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, tarifeli uçuşlarla birlikte ülkesine dönüşü sağlanan Afganistan uyruklu sayısının 3 bin 755 olduğu aktarıldı.

Tüm diğer uyruklarla birlikte yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen düzensiz sığınmacı sayısının ise 10 bin 520'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sınırlarda alınan etkin tedbirler sayesinde 20 bin 295 düzensiz sığınmacının ülkeye girişi engellendi. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 284 düzensiz sığınmacı yakalandı.

2022 yılında 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte 124 bin 441 düzensiz sığınmacı sınır dışı edilmişti. 2022, ülke tarihinin en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığı yıl oldu." (AA)

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﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
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