Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda yaban keçisinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması dron ve aktüel kamerayla görüntülendi. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

KAYNAK: İHA
Göç yoluna koyulan yaban keçileri belgesel tadında görüntü oluşturdu

Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağlarında Erzincan ve Tunceli Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonunu getirdi.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi. Kışla birlikte karla kaplanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, Erzincan’da besicilik yapan Mert Yılmaz tarafından göç yolunda görüntülendi. Karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

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