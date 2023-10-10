Göçmenler kamyon kasasında değil botta geldi. Yapılan operasyonla 68 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik bottan kıyıya inen kaçak göçmenler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, 68 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan 2 organizatör de yakalanarak, gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Göçmenler kamyon kasasında değil botta geldi. Yapılan operasyonla 68 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Karagözler Mahallesi Yarımada mevkisinde, öğle saatlerinde, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot Boncuklu Koyu'na yaklaştı.

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Bottan, kıyıya inen kaçak göçmenler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Kıyıdan ormana dağılan 68 kaçak göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenleri lastik bottan indirdikten sonra kaçan 2 organizatör de yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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