Göçmenlerden tehdit: Yolları kapatırız

Meksika'da kitlesel bir yürüyüş yapan Meksikalı göçmenler, hükümetin kendileriyle görüşmemesi halinde yolları trafiğe kapatacakları tehdidinde bulundular.

Göçmenlerden tehdit: Yolları kapatırız

Editör: Sami Gürel

Pazar günü Guatemala sınırına yakın Tapachula kentinden yürüyerek yola çıkan göçmenler, Pazartesi günü yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Huehuetán kasabasına ulaştılar.

Göçmenler, geçen ay 40 kişinin öldüğü yangında olduğu gibi gözaltı merkezlerinin kapatılmasını talep ediyor.

Protestonun lideri Irineo Mújica, göçmenlerin müzakere isteğini hükümetin kabul etmemesi durumunda yolları trafiğe kapatacaklarını ve kendilerine zarar vereceklerini söyledi.

Göçmenler ayrıca ABD sınırına ulaşmalarına izin verecek çıkış vizeleri ve diğer belgeleri de talep ediyorlar.

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