Göçük altında kalan işçinin yakını konuştu: Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış

Kaynak: ANKA
Göçük altında kalan işçinin yakını konuştu: Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış
Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Göçük altında kalan Uğur Yıldız’ın kuzeni Hüseyin Yıldız, faciayla ilgili konuştu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan toprak kayması sonucunda göçük altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamadı. İşçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Söz konusu madende kamyon şoförü olarak çalışanı Uğur Yıldız’ın kuzeni Hüseyin Yıldız, olayla ilgili, "Olay 14.30’da olmuş öyle bilgi aldık. Ama biz geç duyduk, 16.00 gibi duyduk öyle intikal ettik buraya. Yetkililerden bilgi alamadık, kimse bilgi vermedi ailelere. Kuzenim iki senedir evli, çocuğu yok. Burada 7-8 senedir çalışıyor zannediyorum.” ifadelerini kaydetti.

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Kuzeninin yakın arkadaşlarıyla konuştuğunu belirten Hüseyin Yıldız, “Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. Tabi önlem alındı alınmadı bilmiyoruz, ihmal var mı yok mu bilemiyoruz.” dedi.

Yetkili kişilerden bilgi alamadıklarının altını çizen Yıldız, “Kaymakam bey akşam bir iki defa açıklama yaptı ama detaylı bir bilgi alamadık. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi." açıklamasında bulundu.

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