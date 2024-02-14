Son dakika... Erzincan'da yaşanan maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Erzincan'da yaşanan maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu
TBMM'de, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen maden faciasını araştırmak üzere komisyon kuruldu.

Erzincan İliç'teki maden faciasını araştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) komisyon kurulmasına karar verildi.

İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde dün öğle saatlerinde yığın liç çökmesi meydana gelmişti. 9 işçinin toprak altında kaldığı belirlenirken bu işçilerden 6'sının kimliği belirlendi.

maden.jpgGöçük altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KOMİSYON KURULDU

TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'daki madende yaşanan göçüğün tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Öte yandan TBMM'de maden kanunda yapılması planlanan değişiklik teklifinin görüşmeleri ise yarına ertelenmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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