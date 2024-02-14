Erzincan’daki facianın yaşandığı madenin işleten şirket 2016’da köylüler mahkemeye gitmesin diye para vermiş

Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan’daki facianın yaşandığı madenin işleten şirket 2016’da köylüler mahkemeye gitmesin diye para vermiş
Erzincan’da meydana gelen maden faciası sonrası çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz şirketin 2016 yılında köylülere “Şikayetçi olmamaları” karşılığında 130 bin lira vererek protokol imzaladığını söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürle altın çıkarılan ve Anagold Madencilik tarafından işletilen madende heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı. Çalışmalar halen sürerken henüz iyi bir haber alınamadı.

TAAHHÜT İSTEMİŞLER

TELE1 Ana Haber’e konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, maden ocağı şirketinin 2016'da bölgede halkına 130'ar bin lira vererek "Adli ve idari başvuru yapmayacağım" şeklinde taahhüt istediğini söyledi.

Yavuzyılmaz, "Bölgede açık maden ocağı işletmesinde büyük bir heyelan oldu. Valilik tarafından 9 işçinin toprak altında olduğu belirtildi ancak bölgeden gelen bilgilere göre bu sayı artabilir. Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül şu an bölgede. Biz de Gamze Taşçıer ile yine çevre konularında üst düzey görevlerde bulunan Baran Bozoğlu ile yoldayız" dedi.

Madenle ilgili çok sayıda uyarı yapıldığını hatırlatan Yavuzyılmaz, "Maalesef facia göz göre göre geliyorum dedi. Defalarca kez uyarıların yapıldığı, vekillerimizin bölgede inceleme yapıp denetimsizliği yerinde gördüğü bir maden ocağı. Bu maden ocağı işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 80’i madencilik Kanada menşeili bir şirkette, yüzde 20’si ise Lidya madenciliğe yani Çalık Grubu’na ait" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, canlı yayında dile getirdiği iddiaları sosyal medya hesabından belgeleriyle birlikte paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Erzincan İliç’te felaketin yaşandığı altın madenini işleten Anagold şirketinin, 2016 yılında; Bölge halkının şikayet, itiraz ve dava açma haklarını kullanmamaları için maddi vaadlerde bulunduğu bir protokol hazırladığını tespit ettik."

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