Baba'dan bir yıldız daha kaydı

Hollywood’dan acı haber… "The Godfather" ve "Milyon Dolarlık Bebek" filmlerinin yapımcısı Albert Ruddy hayatını kaybetti. Akademi Ödüllü yapımcı 94 yaşındaydı.

Ruddy'nin kariyeri onu zirveye taşıdı ama aynı zamanda arabasının camına kendisine "Baba" filminin yapımını durdurmasını söyleyen bir not bırakan gerçek hayattaki gangsterler tarafından da pek çok kez tehlikeye girdi.

Yakın çevresi, uzun kariyeri boyunca 30'dan fazla film çeken ve hem "Hogan's Heroes" hem de "Walker, Texas Ranger"ın ortak yapımcılığını üstlenen Kanadalı yapımcının cumartesi günü UCLA Tıp Merkezi'nde huzur içinde öldüğünü söyledi.

Marlon Brando, Al Pacino ve Robert Duvall'ın da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuyla The Godfather, eleştirel ve ticari açıdan büyük bir sansasyon yarattı ve tarihin en sevilen ve alıntı yapılan filmleri arasında yer aldı.

Al Pacino’da bu acı haber üzerine bir açıklama yaptı. 84 yaşındaki oyuncu, “En çok ihtiyacım olduğu anda bana cesaret verdi. Bunu asla unutmayacağım" dedi.

Clint Eastwood'un başrol oynadığı "Milyon Dolarlık Bebek" 2005'te en iyi film ödülünü kazandı.

Sinema tarihinin en unutulmaz film serilerinin başında gelen Baba (The Godfather) üçlemesinin yönetmenliğini Francis Ford Coppola yapmıştı.