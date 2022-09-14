Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu

Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde gösterdiği performansla beğenilen oyuncu Gökçe Bahadır, 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.
‘Aşıklar şehri’ Venedik’te çektiği keyifli kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bahadır, iddialı pozlarına yenilerini ekledi.
Gökçe Bahadır, festivalden sonra Venedik sokaklarında güneşli havanın tadını çıkardı.
Göğüs dekolteli büstiyeri, mini şortu ve marka yüzü olduğu Roberto Bravo için hazırladığı Attach koleksiyonunda yer alan tasarımlarla poz veren Bahadır, adeta gözleri kamaştırdı.
Doğal güzelliği ve fit haliyle büyüleyen ünlü oyuncu, hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
İşte Gökçe Bahadır'ın Venedik'teki iddialı pozları....