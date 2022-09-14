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Gökçe Bahadır Venedik'te göğüs dekoltesiyle olay oldu

Oyuncu Gökçe Bahadır, 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Venedik sokaklarını turlayan Bahadır, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 18:07
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Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde gösterdiği performansla beğenilen oyuncu Gökçe Bahadır, 79. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

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‘Aşıklar şehri’ Venedik’te çektiği keyifli kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Bahadır, iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

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Gökçe Bahadır, festivalden sonra Venedik sokaklarında güneşli havanın tadını çıkardı.

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Göğüs dekolteli büstiyeri, mini şortu ve marka yüzü olduğu Roberto Bravo için hazırladığı Attach koleksiyonunda yer alan tasarımlarla poz veren Bahadır, adeta gözleri kamaştırdı.

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Doğal güzelliği ve fit haliyle büyüleyen ünlü oyuncu, hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

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İşte Gökçe Bahadır'ın Venedik'teki iddialı pozları....

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