10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gökçe Bahadır’dan milyonluk yatırım. Kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

Gökçe Bahadır’dan milyonluk yatırım. Kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

Müzisyen Emir Ersoy ile 8 ay önce evlenen Gökçe Bahadır yatırımlarını gayrimenkule yapıyor. Son olarak Alaçatı'da 5 milyon TL'ye ev alan Gökçe Bahar bu kez Bodrum'dan 1,5 milyon TL’ye zeytinlik satın aldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:04
Takip Et

Gökçe Bahadır kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor! Milyonluk yatırım

Gökçe Bahadır’dan milyonluk yatırım. Kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Çift pek çok ünlü isim gibi yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar verdi.

Alaçatı'yı çok seven ve düğünlerini de burada yapan çift önce Alaçatı'dan 5 milyon TL'ye yazlık alıp ünlü isimlere komşu olmuştu.

Gökçe Bahar ve kocası şimdi de Bodrum'dan zeytinlik aldı. Takvim'in haberine göre, ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 milyon TL ödedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
2
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿Katar'a gidecekler dikkat: İşte Dünya Kupası yasakları
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Trabzon’daki TOKİ'nin satışa çıkardığı 29 iş yeri görücüye çıktı
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿ Rekabet Kurulu'ndan 4 kozmetik firmasına soruşturma
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
﻿Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.