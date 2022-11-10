Gökçe Bahadır’dan milyonluk yatırım. Kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Çift pek çok ünlü isim gibi yatırımlarını gayrimenkule yapmaya karar verdi.

Alaçatı'yı çok seven ve düğünlerini de burada yapan çift önce Alaçatı'dan 5 milyon TL'ye yazlık alıp ünlü isimlere komşu olmuştu.

Gökçe Bahar ve kocası şimdi de Bodrum'dan zeytinlik aldı. Takvim'in haberine göre, ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 milyon TL ödedi.