Gökçe Bahadır zeytin hasadında katıldı

Oyuncu Gökçe Bahadır, geçen şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile dünya evine girmişti.

Eşi ile magazinden uzak, kendi halinde bir yaşam süren Gökçe Bahadır şimdilerde tatil yapıyor.

Eşi Emir Ersoy ile zeytin hasadına girişen Bahadır, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında; 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gökçe Bahadır, 2022 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

İlk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler’dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix’de yayınlanan Kulüp projesidir.

Gökçe Bahadır, 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde 'Azra' karakterini canlandırmıştır.

Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile evli.