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Gökçe Bahadır'ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı

Müzisyen Emir Ersoy ile 8 ay önce evlenen Gökçe Bahadır yatırımlarını gayrimenkule yapıyor. Son olarak Alaçatı'da aldığı evi satan Gökçe Bahar bu kez Bodrum'dan 10 milyon TL’ye ev satın aldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:21
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Gökçe Bahadır Bodrum'dan ev aldı! Evin değeri dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır'ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı
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Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gökçe Bahadır'ın, Bodrum Gümüşlük’ten yaklaşık 10 milyon TL’ye ev aldığı öğrenildi.

Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı’da 4 milyon TL’ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL’ye elinden çıkardı. Bahadır’ın, oradaki evi yatırım için aldığı ve oturmadığı ortaya çıktı. Son dönemde reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu, satıştan elde ettiği miktarın üzerine 4 milyon TL daha üzerine koyarak, Bodrum’a geçti.

Ünlü ismin, İstanbul’da olmadığı dönemde eşiyle yeni aldığı evinde yaşayacağı öğrenildi. Oyuncunun, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı söyleniyor.
 

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