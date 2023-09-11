Gökhan İnler Beşiktaş'ta. Sezon bitince kulübeye oturacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir transferi bitirdi. Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bir süredir siyah beyazlarda teknik ekibin içinde olacağı konuşulan İnler, futbolcu olarak kadroya dahil olacak.

SEZON BİTİNCE KULÜBEYE GEÇECEK

Sezon sonundaki Beşiktaş - Napoli hazırlık maçıyla jübile yapacak. Ayrıca, Gökhan İnler'in gelecek sezon itibariyle Beşiktaş Sportif Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

İsviçre asıllı oyuncu, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı. Daha önce de Beşiktaş forması giyen orta saha, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.