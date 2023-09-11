Gökhan İnler Beşiktaş'ta. Sezon bitince kulübeye oturacak

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Siyah Beyazlılar Gökhan İnler'le anlaştı.

Gökhan İnler Beşiktaş'ta. Sezon bitince kulübeye oturacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir transferi bitirdi. Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.
Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Bir süredir siyah beyazlarda teknik ekibin içinde olacağı konuşulan İnler, futbolcu olarak kadroya dahil olacak.
SEZON BİTİNCE KULÜBEYE GEÇECEK
Sezon sonundaki Beşiktaş - Napoli hazırlık maçıyla jübile yapacak. Ayrıca, Gökhan İnler'in gelecek sezon itibariyle Beşiktaş Sportif Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.
İsviçre asıllı oyuncu, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı. Daha önce de Beşiktaş forması giyen orta saha, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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