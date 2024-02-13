Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Adayı Gökhan Zan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e övgüler yağdırdı.

Sarıgül'ün Hatay adaylığı durumunda kendisinin adaylıktan çekilebileceğini, TİP'in buna 'hayır' demeyeceğini açıkladı.

“MUSTAFA SARIGÜL ADAY OLURSA ÇEKİLİRİM”

"Mustafa Sarıgül ile telefonda görüştünüz mü? Aday olursanız ben çekilirim dediniz mi?" sorusuna Zan böyle dedi:

Tabii ki dedim. Ben Twitter hesabımda da söyledim. Mustafa Abi çok değerli bir isim. Ben Mustafa Abiyi spor camiasından tanıyorum. Son 20 yıldır abi kardeş ilişkimiz var. Ancak onun cevabını benim vermem çok doğru olmaz.

Devamında Zan Sarıgül ile ilişkisinin futbolculuk dönemine dayandığını Sarıgül'in Şişli Belediyesi'nde yaptıklarını bildiğini söyledi.

Zan, Sarıgül'ün Hatay adaylığı için, "Türkiye İşçi Partisi'nin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Benim üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum." ifadelerini kullandı.