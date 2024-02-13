Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Zan: Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim
TİP’in Hatay Büyükşehir Adayı Gökhan Zan Mustafa Sarıgül’e övgüler yağdırarak, “Mustafa Sarıgül aday olursa ben çekilirim” dedi.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Adayı Gökhan Zan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e övgüler yağdırdı.

Sarıgül'ün Hatay adaylığı durumunda kendisinin adaylıktan çekilebileceğini, TİP'in buna 'hayır' demeyeceğini açıkladı.

“MUSTAFA SARIGÜL ADAY OLURSA ÇEKİLİRİM”

"Mustafa Sarıgül ile telefonda görüştünüz mü? Aday olursanız ben çekilirim dediniz mi?" sorusuna Zan böyle dedi:

Tabii ki dedim. Ben Twitter hesabımda da söyledim. Mustafa Abi çok değerli bir isim. Ben Mustafa Abiyi spor camiasından tanıyorum. Son 20 yıldır abi kardeş ilişkimiz var. Ancak onun cevabını benim vermem çok doğru olmaz.

Devamında Zan Sarıgül ile ilişkisinin futbolculuk dönemine dayandığını Sarıgül'in Şişli Belediyesi'nde yaptıklarını bildiğini söyledi.

Zan, Sarıgül'ün Hatay adaylığı için, "Türkiye İşçi Partisi'nin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Benim üzerime düşen bir durum olursa oturur konuşurum." ifadelerini kullandı.

71c001f0-c98b-11ee-88c1-0d6b6e03a8da.jpg

Son Haberler
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın Gündem
Mudanya'da mahalleyi sokağa döken yangın
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi Spor
Galatasaray amigosu tek kişilik ordu gibi tribünleri ateşledi
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni... Gündem
Telefon tanıtımı yaparken arayan isim hayatını bitirdi. Seni gidi Bulut Bey seni...
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları Sağlık
Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması Dünya
Fransa'dan Rusya'ya dezenformasyon suçlaması