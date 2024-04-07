Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan…

CHP’nin çiçeği burnunda yeni lideri Özgür Özel ve yeni parti meclisi 21 yıllık AKP iktidarına Türkiye’nin dört bir köşesinde öyle güçlü bir Osmanlı Tokadı attılar ki;

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, saray şürekâsını, atanmış bakanlarını, AKP Genel Merkez yönetimini, valileri, belediye başkanlarını ve hatta Yandaş Seçim Kurulu’nu (YSK) ezip geçtiler.

31 Mart 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP'li Ali İhsan Yavuz şöyle demişti:

-“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu…”

Mehmet Özhaseki de CHP’lilere şöyle çamur atmıştı:

-“Seçimi kaybedince ağlak, ağlak geziyorlar.

31 Mart 2024 yerel seçimi sonrası AKP’liler kaybettiği her yerde ağlak ağlak, ilçe, il ve YSK’ya itiraz ediyorlar.

Bu itirazların önemli nedenleri var.

-AKP döneminin suç teşkil edecek belgelerini imha etmek.

-İmar rantı ve ihale belgelerini kılıfına uydurmak,

-Kasadaki paraları yağmalamak…

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine gelince.

Açıklanan seçim sonucu şöyle:

AKP’li Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oran ile 346 bin 060 oy,

CHP’li Lütfü Savaş yüzde 44,05 oran ile 342 bin 699 oy,

CHP’ye kaybettirmek için partisi TİP adaylığını reddetmesine rağmen yarışa şaibeli şekilde devam eden Gökhan Zan yüzde 2,02 oran ile 15.691 oy aldı.

AKP’den 3 milyon doları az bulup 5 milyon dolar isteyen ve zan altında kalan Zan amacına ulaştı ve Lütfü Savaş’ın oylarını böldü.

Öntürk ile Savaş arasındaki fark, 3 bin 361 iken ilk itirazlar sonucu şimdilik 2 bin 569’a indi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Murat Bakan basın toplantısında YSK’ya çağrı yaparak dediler ki;

"Toplam geçersiz oy sayısı 38 bin 900.

298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmesi gerekiyor.

Fakat gördük ki, Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi tutanağa yazılmamış.

Geçersiz oyların sayısı, iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi.

CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta oyların yeniden sayımından çekinenler, başka yerlerde kendi lehine oldukları için oyları saydırıyorlar.

Bizim burada herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir.

Geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasının ve hakkımız olanın Hatay halkına iade etmesini bekliyoruz."

İnanılır gibi değil tam 38 bin 900 geçersiz oy.

Bu tablonun sorumlusu AKP iktidarıdır çünkü;

-15 Temmuz sonrası ihraç edilen FETÖ’cülerin yerine AKP’li avukatları hâkim ve savcı atayan AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

-İl ve ilçe seçim kurulları için yıllardır uygulanan, “En kıdemli hâkim” ilkesini yasa çıkarıp kaldıran da AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Sinan Oğan milyon dolarla AKP’li Erdoğan’a cumhurbaşkanlığını,

Gökhan Zan da milyon dolarla AKP’li Erdoğan’ın adayı Öntürk’e şimdilik Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandırdı.

Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan…