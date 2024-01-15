Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı mı oluyor? TİP'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi

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Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı mı oluyor? TİP'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’da Belediye Başkan Adayı göstermek için Gökhan Zan’a teklif götürdüğü yönündeki iddialara ilişkin TİP’ten açıklama geldi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en fazla etkilenen şehirlerden olan Hatay’da, eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay’ın durumuyla alakalı yaptığı yayınlarla milyonlarca depremzedenin sesinin kamuoyuna ulaşmasına vesile olmuştu.

Seçim döneminde depremzedelerin haklarını savunma fikriyle İYİ Parti’den gelen milletvekili adaylığını kabul eden Gökhan Zan, Hatay’dan İYİ Parti’nin 2. sıra milletvekili adayı olmuş ancak Meclis’e girememişti.

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Gökhan Zan’ın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildiği bir süreçte, eski futbolcu iddiaların üstünden çok geçmeden İYİ Parti’den istifa etti.

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Gökhan Zan’a TİP tarafından Hatay Belediyesi Başkanlığı için adaylık teklifi götürüldüğünü iddia etti.

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“ORTADA SOMUT BİR ADAYLIK TEKLİFİ YOK”

Gazete Pencere’ye konuşan TİP Basın Bürosu, Gökhan Zan’a adaylık götürüldüğüyle alakalı iddiaları yalanladı.

Ortada somut bir adaylık teklifinin olmadığını, ilerleyen günlerde TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Hatay’ın durumuna dair genel bir fikir almak ve değerlendirme yapmak için kendisini aradığını açıkladı. Basın Bürosu ayrıca, Erkan Baş ve Gökhan Zan’ın önümüzdeki günlerde de yüz yüze görüşmeyi planladıklarını belirtti.

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