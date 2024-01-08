Gökhan Zan isyan etti: Depremzedeler için toplanan paralar nerede?

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Zan isyan etti: Depremzedeler için toplanan paralar nerede?
Hatay depreminde gösterdiği çabayla tüm Türkiye’nin takdirini toplayan Gökhan Zan isyan etti.

Spor Spikeri Ercan Taner, Türkiye Kupası Finali’nin Türkiye'de oynanmamasına büyük tepki gösterirken “Bu maç Türkiye’de oynanıp geliri depremzedelere verilemez miydi” çıkışında bulundu.

Milli futbolcu Gökhan Zan da depremzedeler için toplanan paraların hesabını sordu.

Ercan Taner şöyle konuştu:

Herkes vatanını çok sever.

Ancak bir kez kutlarsın 100. yılını.

100. yıla rastlamış bir Süper Kupa var.

Türkiye’de oynayamamak çok acı.

Ne olurdu 100. yılı Türkiye’de oynasaydınız.

Maçın gelirini de depremzedelere bağışlasaydınız ne olurdu?

GÖKHAN ZAN İSYAN ETTİ

Bu sırada araya giren Gökhan Zan ise şu ifadeleri kullandı:

Ya Ercan Abi nereden bağışlanacak.

Omuz omuza olan programda ben de oradaydım.

Nerede o paralar?

Biri çıkıp şeffaf bir şekilde gösterilsin.

Hala Hatay ve diğer bölgelerde hala çadırda kalanlar var.

Konteynerde bile kalınmaz.

Hala konteynerde kalanlar var.

Bu kadar şova ne gerek var.

Yanımdaki başkanlara telefonla bağlanıyorlar.

Bağış adı altında isimlerini yazdırdılar.

Falan kişiden 50 milyon TL.

Bu paralar nerede?

900 milyon Lira toplandı.

Herkes vardı. Herkes şovunu yaptı.

Herkes ismini açıklattırdı.

Ama sefalet içinde olan bir halk var.

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