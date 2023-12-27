Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

Eski milli futbolcu ve İYİ Parti üyesi Gökhan Zan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Gökhan Zan yaptığı paylaşımda, siyasete girme sebebinin Hatay’da yaşanan deprem sonrası Hatay’a destek olabilmek ve Hataylı depremzedelerin Meclis’te sesini duyurabilmek olduğunu, fakat gelinen noktada ise siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmesi nedeniyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Gökhan Zan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sevgili dostlar, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in daveti ile 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Bu süreç boyunca tüm değerlerimle elimi taşın altına koymaya çalışarak üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Gerek İYİ Parti'ye, gerekse partimize gönül vermiş tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalıştım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar içerisinde halkımızdan güç alarak İyi Parti'ye ve kuruluş ilkelerine uygun hareket ettim” ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan açıklamasının devamında ise, “İYİ Parti ile çıktığım umut yolculuğunda, birçok tecrübe edinmemin yanı sıra birlikte omuz omuza mücadele edebilecek ruhu görme fırsatı da buldum. Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum” dedi.

İYİ PARTİ’DEN HELALLİK İSTEDİ

Gökhan Zan, açıklamasının sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti üyelerine teşekkür ederek helallik istedi.

Zan, ”Seçim döneminde oylarıyla beni yalnız bırakmayan, takdirleriyle yücelten, tecrübeleriyle beni cesaretlendirerek yol gösteren başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, İyi Parti'nin tüm değerli büyüklerine ve yöneticilerine, en zor anlarımda elimi bırakmayan Türk halkına teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak İyi parti ailesinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Dost kalmak dileğiyle… Herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." İfadelerini kullandı.