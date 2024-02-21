Gökhan Zan’dan dikkat çeken açıklama: Adaylıktan çekilmem için mafya tarafından tehdit edildim

Kaynak: medyascope
Gökhan Zan’dan dikkat çeken açıklama: Adaylıktan çekilmem için mafya tarafından tehdit edildim
Türkiye İşçi Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini aktardı.

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partiler dün saat 17.00'da aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş’ın gösterilmesi, vatandaşlar arasında tartışma yaratırken, futbolcu Gökhan Zan da Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay adayı olduğunu duyurdu.

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Ruşen Çakır'ın yayınında konuşan Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini kaydetti. Gökhan Zan, "Bana çekilmem adına rüşvet teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta aracılarla mafya adına tehdit edildim.” açıklamasını yaptı.

Bu insanlara boyun eğecek biri olmadığını ileten Zan, “Hatay halkını bu yüzden yalnız bırakmadım. 16:55’e kadar bekledim, adaylığımı açıklamadım, belgeleri vermedim. Birleşmek için saatlerce bekledim. Siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz ve mafya ile tehdit edeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Sonuna kadar buradayım." ifadesini kullandı.

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