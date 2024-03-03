Konteyner kente giden Lütfü Savaş'a depremzede yurttaştan sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?

Kaynak: Haber Merkezi
Konteyner kente giden Lütfü Savaş'a depremzede yurttaştan sert tepki: Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?
CHP'nin tartışmaların gölgesinde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Belen ilçesindeki konteyner kentte depremzedelerin sert tepkisi ile karşılaştı.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiler sürüyor.

Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Belen ilçesindeki konteyner kente gitti. Burada yurttaşlar ile görüşen Savaş'a, depremzede bir kadın tepki gösterdi.

"BEN CENAZELERİMİ GÖMERKEN SEN NEREDEYDİN?"

Savaş'ın yanına gelen depremzede yurttaş, "Bugün sen kendin için geldin. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin? Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş?" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ÇOK TEPKİLİYİM"

Lütfü Savaş ise yurttaşa, “Aha geldim işte...” karşılığını verdi.

Bunun üzerine depremzede yurttaş ise, "Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben konuşuyorum, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden. Çok tepkiliyim sana karşı. Ama üslubumu bozmuyorum." diye konuştu.

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