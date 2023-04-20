Göksel'den anlamlı konser! Şarkılarını deprem bölgesindeki kız çocukları için okudu

Türk pop müziğinin güçlü kadın temsilcilerinden Göksel, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde anlamlı bir amaç için binlerce seveniyle buluştu. Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştirildi.

COŞKU DOLU RENKLİ KONSER



Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle müzik dünyasına yön veren Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Sahnede yıllardır kendisine eşlik eden ekibiyle Harbiye konserinin açılışını lazer ışıkları altında ‘Hiç Yok’ şarkısıyla yapan Göksel ‘Sabır’, ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Aşkın Yalanmış’, ‘Yalnız Kuş’, ‘Uzaktan’ gibi en sevilen hitlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden ‘Gözleri Aşka Gülen’, ‘Gündüzüm Seninle’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Senden Başka’, ‘Dudaklarında Arzu’ gibi şarkıları da kendine has vokaliyle yorumladı.

"İlk defa Bir bahar mevsiminde Harbiye’de çok kıymetli bir amaç için sahnedeyim" açıklamasını yapan Göksel, ilk andan itibaren dinamiği yüksek konserinde seyircisine "Bana enerjinizi gönderin" dedi.

Göksel, konserin ikinci yarısında hayranlarından birini, hit şarkılarından Depresyon’dayım’ı söylemek için sahneye davet etti ve eğlenceli dansıyla seyircileri mest etti.





Göksel, konserin ilk yarısında Özlem Kaya imzalı sırtı açık etekleri püsküllü gümüş taşlı, ikinci yarıda Özgür Masur imzalı altın rengi olmak üzere iki elbise giydi.

Harbiye konserinde Göksel’i, Atiye, Özgür Masur, Norm Ender, Akasya Aslıtürkmen gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.