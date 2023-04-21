Gökten ceviz büyüklüğünde yağdı. Vatandaş kaçtı

Sason ilçesinde şiddetli şekilde yağan dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ceviz büyüklüğünde doluya yakalanan vatandaşlar montlarını kafalarına gererek dolu tanelerinden kendilerini korumaya çalıştı.

Kısa sürede yerleri beyaza bürüyen dolu yağışı bir sonra yerini yağmur yağışına barıktı.

Doluya kırsal kesimde yakalanan bir vatandaş "Ceketimi başımın üstüne çadır gibi gerdim. Dolu o kadar büyüktü ki başıma düşse yarardı. Rüzgarla birlikte yere düşen dolu resmen mermi etkisi yapıyordu" yorumunu yaptı.