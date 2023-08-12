Göktürk adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Göktürk isminin anlamını araştırıyor. Peki, Göktürk ne demek? Göktürk isminin anlamı nedir?

GÖKTÜRK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Göktürk ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İslam'dan önce Orta Asya’da Ötüken dağı çevresinde yaşayan Türk soyundan halk ve bu halktan olan kimse.

- (İsim tamlamasının birinci öğesi olarak) Göktürkler’e âit.

GÖKTÜRK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Göktürk ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Göktürk ismini koymak caizdir.