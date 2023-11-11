Gol atınca bütün futbolcular o çocuk gibi sevinmişti. Lösemi hastası çocuğun son arzusunu yerine getirmişti

Profesyonel sporcuların, oynadıkları branşlarda insanların hayatlarına dokunması sporu daha da güzelleştiriyor.

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, ülkesinin Santos takımında forma giydiği dönemde genç bir hayranının isteğini yerine getirmişti.

"GOL ATARSAN BU DANSI YAPABİLİR MİSİN"

Küçük bir Santos taraftarı çocuk, lösemiyle mücadele ederken Neymar ile tanışma fırsatı yakalıyor. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük çocuk, kahramanına "Eğer gol atarsan, bu dansı yapabilir misin?" diye soruyor.

ARKADAŞLARIYLA BERABER DANS ETTİ

Ardından kendine özgü kol hareketleriyle harekete gösteriyor. Neymar, bu sevinci hemen kabul ediyor ve çocukla yumruk tokuşturuyor. Maç içerisinde çok geçmeden Neymar, ilk golünü atıyor ve golünü çocuğun tam da istediği şekilde kutluyor.

Bu özel dansı sadece kendisi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda takım arkadaşlarından bazılarını da yanına alıyor.