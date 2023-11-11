Gol atınca bütün futbolcular o çocuk gibi sevinmişti. Lösemi hastası çocuğun son arzusunu yerine getirmişti

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın, Santos'ta forma giyerken lösemi hastası çocuğun maç öncesi isteğini yerine getirmişti. O görüntüler yeniden akıllara geldi.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Gol atınca bütün futbolcular o çocuk gibi sevinmişti. Lösemi hastası çocuğun son arzusunu yerine getirmişti

Profesyonel sporcuların, oynadıkları branşlarda insanların hayatlarına dokunması sporu daha da güzelleştiriyor.

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, ülkesinin Santos takımında forma giydiği dönemde genç bir hayranının isteğini yerine getirmişti.

"GOL ATARSAN BU DANSI YAPABİLİR MİSİN"

Küçük bir Santos taraftarı çocuk, lösemiyle mücadele ederken Neymar ile tanışma fırsatı yakalıyor. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük çocuk, kahramanına "Eğer gol atarsan, bu dansı yapabilir misin?" diye soruyor.

141.jpg

ARKADAŞLARIYLA BERABER DANS ETTİ

Ardından kendine özgü kol hareketleriyle harekete gösteriyor. Neymar, bu sevinci hemen kabul ediyor ve çocukla yumruk tokuşturuyor. Maç içerisinde çok geçmeden Neymar, ilk golünü atıyor ve golünü çocuğun tam da istediği şekilde kutluyor.

Bu özel dansı sadece kendisi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda takım arkadaşlarından bazılarını da yanına alıyor.

112.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son Sağlık
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü Gündem
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü
Antalya'da deprem Gündem
Antalya'da deprem
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı Ekonomi
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı Teknoloji
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç, yeni anayasa şart dedi Gündem
Adalet Bakanı Tunç, yeni anayasa şart dedi
Fikret Kuşkan İsmail Hacıoğlu’nu utandırdı. Cem Karaca filminde baba oğlu oynuyorlar Magazin
Fikret Kuşkan İsmail Hacıoğlu’nu utandırdı. Cem Karaca filminde baba oğlu oynuyorlar