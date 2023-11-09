Gol düellosunda kazanan Kopenhag. Manchester United'ı evinde yıktı.

Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğu grupta 4 puana yükseldi.

Gol düellosunda kazanan Kopenhag. Manchester United'ı evinde yıktı.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Manchester United Danimarka'da karşı karşıya geldi. 7 gollü maçta kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi Kopenhag oldu.

İLK YARIDA GOL YAĞMURU
Maçtaki gol perdesini Manchester United açtı. 3 ve 28. dakikada Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçen İngilizler, Rashford'ın 42. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan düştü. Sonrasında toparlanan Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

MAÇIN GALİBİ KOPENHAG
İkinci yarıda Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Danimarka ekibinde 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin attığı goller skoru tayin etti ve Kopenhag maçı 4-3 kazandı. Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.

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