Gol düellosunda kazanan Kopenhag. Manchester United'ı evinde yıktı.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Manchester United Danimarka'da karşı karşıya geldi. 7 gollü maçta kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi Kopenhag oldu.



İLK YARIDA GOL YAĞMURU

Maçtaki gol perdesini Manchester United açtı. 3 ve 28. dakikada Höjlund'un golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçen İngilizler, Rashford'ın 42. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan düştü. Sonrasında toparlanan Kopenhag, 45. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 45+9. dakikada Diogo Gonçalves'in penaltı golüyle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.



MAÇIN GALİBİ KOPENHAG

İkinci yarıda Manchester United'da 70. dakikada penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes takımını 3-2 öne geçirdi. Danimarka ekibinde 83. dkaikada Lukas Lerager ve 87. dakikada Roony Bardghji'nin attığı goller skoru tayin etti ve Kopenhag maçı 4-3 kazandı. Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.