Manchester United sakatlıklarla sarsıldı! Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruptaki rakibi Manchester United'da Rasmus Hojlund ve Christian Eriksen sakatlandı.

KAYNAK: İHA
Manchester United sakatlıklarla sarsıldı! Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Christian Eriksen ve Rasmus Höjlund'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Premier Lig’in 12. haftasında oynanan Luton Town maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Christian Eriksen'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Rasmus Höjlund'un ise Kasım ayı sonuna kadar takıma döneceği belirtildi.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

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