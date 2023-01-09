Trabzon Trabzon olalı böylesini görmedi. Gol yağmuru sürüyor

Süper Lig'de Alanya deplasmanına çıkan bordo-mavili ekip, mücadeleyi 5-0 geride sürdürüyor.
İlk yarıda 3 gol yiyen Trabzonspor, ikinci yarıda da 2 gol kalesine gördü.
Alanyaspor'un gollerini, 14'de Efecan Karaca, 37 ve 45.7'de Ahmed Hassan, 75'te W. Eduardo ve 78'de Yusuf Özdemir kaydetti.
Mücadele devam ediyor.
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