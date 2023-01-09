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Trabzonspor'a tarihi hezimet

Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 22:06
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Trabzonspor Alanya'dan 5 yedi

Trabzonspor'a tarihi hezimet
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Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor, mücadeleyi 5-0 kazandı.

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.

37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.

Alanyaspor gollerine ikinci yarıda da devam etti. 

75.dakikada Wilson Eduardo farkı 4'e çıkarttı.

Bu golden 3 dakika sonra dakika 78'de Yusuf Özdemir skoru 5-0 yaptı.

 

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