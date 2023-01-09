Abdullah Avcı istifa mı edecek? Flaş açıklama

Avcı'nın, "Ne yapsam olmuyor. Durumu kendi adıma değerlendireceğim" demesi istifa mesajı olarak yorumlandı.

Trabzonspor'un hocası şunları söyledi:

"Bugün oyunda ilk 13 dakika planı çok doğru şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık. 13 dakikada 3 net pozisyon yakaladık. Kırılma anlarını kendimize çevirmeliydik. Büyük takımlar reaksiyon vererek bunları atmalı. Gelen ilk iki top gol oldu. Toplamda 6 isabetli şutun 5'i gol oldu.

Oyuna tepki vermemek, kavga etmemek büyük sorun, geçici durum gibi durmuyor. Karagümrük maçında 4 gol, bugün 5 gol, daha önce yediğimiz goller var. Alışık değilim. Ben de durumu kendi adıma değerlendireceğim.

Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, Alanya'yı da tebrik ederim. Hastalıklı bir durum var. Ekip olarak birçok şeyi yapıyoruz. Formasyonu, oyunu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Biri çıkıyor, her şey değişiyor. Değerlendirme yapmak gerekecek. Her şeyi deniyoruz çünkü. Geri dönüşler alamıyoruz, 26 maç geçici bir durum değil. 26 aydır buradayım, özel anlar yaşandı, kupalar kazanıldı. Trabzonspor tarihinde alışık olan süreçler değil bunlar. Taraftardan özür diliyoruz"