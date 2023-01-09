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  • Abdullah Avcı istifa mı edecek? Flaş açıklama

Abdullah Avcı istifa mı edecek? Flaş açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 yenildikleri Alanyaspor maçından sonra çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 22:55
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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama. İstifa mı edecek?

Abdullah Avcı istifa mı edecek? Flaş açıklama
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Avcı'nın, "Ne yapsam olmuyor. Durumu kendi adıma değerlendireceğim" demesi istifa mesajı olarak yorumlandı.

Trabzonspor'un hocası şunları söyledi:

"Bugün oyunda ilk 13 dakika planı çok doğru şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık. 13 dakikada 3 net pozisyon yakaladık. Kırılma anlarını kendimize çevirmeliydik. Büyük takımlar reaksiyon vererek bunları atmalı. Gelen ilk iki top gol oldu. Toplamda 6 isabetli şutun 5'i gol oldu. 

Oyuna tepki vermemek, kavga etmemek büyük sorun, geçici durum gibi durmuyor. Karagümrük maçında 4 gol, bugün 5 gol, daha önce yediğimiz goller var. Alışık değilim. Ben de durumu kendi adıma değerlendireceğim.

Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, Alanya'yı da tebrik ederim. Hastalıklı bir durum var. Ekip olarak birçok şeyi yapıyoruz. Formasyonu, oyunu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Biri çıkıyor, her şey değişiyor. Değerlendirme yapmak gerekecek. Her şeyi deniyoruz çünkü. Geri dönüşler alamıyoruz, 26 maç geçici bir durum değil. 26 aydır buradayım, özel anlar yaşandı, kupalar kazanıldı. Trabzonspor tarihinde alışık olan süreçler değil bunlar. Taraftardan özür diliyoruz"

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Ss
9.01.2023 23:09
Ya bir git nasıl şampiyon olduğunuz belli sen kimsin git bal liginde hocalık yap  
 
1950
9.01.2023 22:59
Alanya’nın arkasında mhp, trabzonun arkasında akp vardı, demek artık yok  
 
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