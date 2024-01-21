Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu

Kaynak: İHA
Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu
Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda okulların tatil olması sebebiyle insan akınına uğradı.

Bolu’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar görenleri büyüledi.

Ziyaretçiler ise göl etrafında yürüyüş yaparak, doğanın tadını doyasıya çıkardı.

Türkiye'nin her bir yanından her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı’nda kışın göz kamaştıran güzelliği yaşanıyor.

Gece saatlerinde Bolu’yu etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı bembeyaz örtüyle büründü.

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Muhteşem doğasıyla beyazlar içinde göz kamaştıran Gölcük’te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Gölcük Tabiat Parkı'na ziyarete gelen Şakir Calap, "Gölcük güzel, daha önce de gelmiştik. Bir de karlı halini görmek istedik. Çok beğendik" ifadelerini kullandı.

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