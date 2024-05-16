Gölete düşen inek boğularak can verdi

Kaynak: İHA
Gölete düşen inek boğularak can verdi
Hatay’da gölete düşerek telef olan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saat 15 dakika süren çalışmasıyla göletten çıkarıldı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sulama göletine düşen inek telef oldu. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri bölgeye gelerek zodiac botla gölete açıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat 15 dakika süren hummalı çalışmasıyla telef olan inek göletten çıkarıldı. İnek, kepçe yardımıyla uygun bir yere gömüldü.

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