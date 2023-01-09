Trabzonspor Alanya'da neye uğradığını şaşırdı. Goller üst üste geldi

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk yarısı tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 önde sürdürüyor.

Efecan Karaca, 14.dakikada Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Hızlı gelişen atakta Lusamba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Uğurcan'ın ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

Ahmed Hassan, 37.dakikada farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor ceza sahasında yaşanan kısa karambolün ardından topu kontrol eden Ahmed Hassan, hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top uzak köşeden ağlara gitti.

45+7'de A.Hassan yeniden sahneye çıktı. Fark üç oldu. Savunma arkasına sarkan Efkan pasını çıkardı, Ahmed Hassan topa dokundu ve top ağlara gitti.

Diğer taraftan Trabzonspor'da 36.dakikada sarı kart gören Vitor Hugo cezalı konuma düştü. Brezilyalı stoper, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.