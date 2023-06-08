Gomis Galatasaray'a veda etti: Bir gün yine buluşacağız

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Fransız golcü ise sosyal medyadan "Bir gün yine buluşacağız" dedi.

Gomis Galatasaray'a veda etti: Bir gün yine buluşacağız

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray, ilk olarak 2017-2018 sezonunda takıma katılan ve son olarak da geçen sezonun devre arasında tekrardan Sarı-Kırmızılılar'a gelen Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

"SANA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Sarı-Kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" açıklamasına yer verildi.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"
Fransız golcü ise yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gomis, 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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