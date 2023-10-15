Gonca Vuslateri hamileymiş iddiası. Bebeğin babası merak ediliyor

‘Yalan Dünya', 'Düğün Salonu' ve 'Her Şey Dahil' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin hamile olduğunu iddia edildi. Herkes Vuslateri'nin bebeğinin babasını merak ederken oyuncunun evlilik için planlar yaptığı da gelen iddialar arasında.

Gonca Vuslateri hamileymiş iddiası. Bebeğin babası merak ediliyor

Editör: Osmancan EROK

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 7 aydır birlikte olduğu sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi. Hamilelik haberleri henüz Vuslateri tarafından doğrulanmadı.

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"HAYALİM HEP KORUYUCU AİLE OLMAK" DEMİŞTİ

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Gonca Vuslateri Anne dizisinde oynarken "Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı. Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak." demişti.

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2 AY İÇİNDE EVLENECEĞİ KONUŞULUYOR

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

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Şu günlerde Abdullah Oğuz'un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı.

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