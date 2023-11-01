Gonca Vuslateri bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Ay yıldız detayı dikkat çekti

Anne olacağını açıklayan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı. Ultrasonda fetüsün ay yıldız şeklinde görülmesi dikkat çekti.

Gonca Vuslateri bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Ay yıldız detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı.

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İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, henüz iki haftalık hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı. Fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkat çekti. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım" notunu düştü.

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Gonca Vuslateri, bu konuda Habertürk'e açıklama yaparak, "O benim çocuğumun fotoğrafı" diyerek ay yıldız şeklin photoshopla iliştirilmiş olabileceğine yönelik düşüncelerin önüne geçti.

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Öte yandan anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

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