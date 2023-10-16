Gonca Vuslateri’den hamilelik açıklaması. 'Anne olmayı hiç istemedim' demişti

Oyuncu Gonca Vuslateri 2.5 aylık hamile olduğu haberleri üzerine açıklama yaptı.

Gonca Vuslateri’den hamilelik açıklaması. 'Anne olmayı hiç istemedim' demişti

Gonca Vuslateri hamile mi sorularıyla bir süredir gündemde yer alıyor. Bir süredir esrarengiz sevgilisi ile mutlu bir beraberlik yaşayan Vuslateri, iddialara açıklık getirdi. Düğün sinyallerini de veren Vuslateri, tarih hakkında ipucu verdi.

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Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten.. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. “Anne olmak çok istemedim” açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim:)

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Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı ne isterse o."

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Vuslateri düğün iddialarına, "Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bi düğün yaparım." sözleriyle açıklık getirdi.

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