Gönen'de trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesi 100.yıl Mahallesi İmam Hatip Camii önünde bulunan kavşakta iki araç çarpıştı.
Gülfize V. (44) idaresindeki otomobil ile Ufuk E. yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.
Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle savrulurken su kanalına uçmaktan son anda korkuluk demirleri sayesinde kurtuldu.
Diğer otomobilde yan koltukta bulunan Nurten Kural Ertuğrul (45) kazada yaralandı.
112 ekibi tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul tedavi altına alındı
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.