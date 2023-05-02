Google 173 bin geliştiricinin hesabını yasakladı

Her geçen gün akıllı telefon kullanımı artıyor. Dolayısıyla bu da zararlı yazılım sayısına etki ediyor.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google, tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara savaş açtığını ifade etti.

173 BİN HESAP YASAKLANDI

Google, kötü amaçlı uygulamaların yayılmasını engellemek için geçen yıl 173 bin geliştiricinin hesabını yasakladığını açıkladı.

Kaliforniyalı şirket ayrıca hizmetin politikalarını ihlal eden 1.43 milyon uygulamanın Google Play'de yayınlanmasını engellediğini duyurdu.

Google ayrıca son 3 yılda yaklaşık 500 bin uygulamanın hassas izinlere gereksiz yere erişmesini önlediğini belirtiyor.