Google Chrome’da değişiklik. O sembol değişiyor

Dev arama motoru Google, Chrome tarayıcısının URL kısmında kilit simgesine yer veriyordu. Google, kilit simgesini değiştiriyor.

Bu nedenle Google şimdi Chrome'da adres çubuğunun yanındaki kilit simgesini aşağıda gördüğünüz "ayar" simgesinin bir varyantıyla değiştirmeyi planlıyor.

Kullanıcıların yalnızca yüzde 11'i bunun HTTPS şifrelemesini ifade ettiğini biliyor. Diğerleri ise bunun sitenin güvenilir olduğu anlamına geldiğini düşünüyor.

Çoğu kullanıcı, Eylül ayının başlarında gelmesi planlanan Android ve masaüstündeki Chrome 117'de yeni simgeyi görecek. iOS için Chrome'da simgeye dokunamayacağınız için Google, Apple'ın mobil platformlarında simgeyi tamamen kaldırıyor.