Google çeyrek asırı geride bıraktı

Google'ın kuruluş süreci 1996 yılında California'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda sonuçlar, aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanırken, Page ve Brin, "PageRank" adı verilen sitelerin gösterilen ilgiye göre sıralandığı arama motorunu tasarladı.

Page ve Brin, "Backrub" ismiyle hayata geçirdikleri arama motorunun adını daha sonra 10 üzeri 100 anlamına gelen "googol" kelimesinden esinlenerek "Google" olarak değiştirdi.

Kuruluşundan itibaren birkaç yılda Google, yalnızca akademik topluluğun değil, Silikon Vadisi yatırımcılarının da dikkatini çekti. Aldıkları yatırımla 4 Eylül 1998'de resmi olarak kurulan Google'ın ekibi, "hantal masaüstü bilgisayarların" yer aldığı Kaliforniya'nın Menlo Park banliyösündeki bir garaj olan ofislerine geçiş yaptı.

Google arama motoru, sayıları giderek artan internet kullanıcılarının ilgisini çekerken, 2000 yılında arama anahtar kelimeleriyle ilgili reklamları satmaya başladı.

Tekil ziyaretçi sayısı 2001 Mayıs ayında ilk kez 1 milyarı bulan Google, 2003'te Blogger web sitesini satın alarak blog gönderilerinden toplanan bilgileri kullanma konusundaki rekabet yeteneğini güvence altına aldı.

Google, dünyanın en büyük e-posta servislerinden Gmail'i 2004'te başlatırken, Android işletim sistemini 2005 yılında satın aldı. 2006'da ise YouTube'ı bünyesine katan Google, yine aynı yıl kendi veri merkezini kurdu.

Gitgide daha yüksek verimle çalışan bir arama motoru haline gelen Google, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçlarına ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamaları hayata geçirdi.

HALK GOOGLE İLE NE ZAMAN TANIŞTI

Google'ın ilk halka arzı, kuruluşundan yaklaşık 5 yıl sonra Ağustos 2004'te gerçekleşti. Şirketin değeri halka arzından sonra büyük ölçüde yükselirken, 2005'te yaklaşık 52 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri haline geldi.

Şirket, 2014 itibarıyla 40'tan fazla ülkede 70'in üzerinde ofis sayısına ulaşırken, Alphabet çatısı altında yeniden organize oldu. Alphabet, Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla Ağustos 2015'te kuruldu.

Google, Nisan 2020'de, Kovid-19 salgını nedeniyle yılın geri kalanında işe alımların yavaşlatılması ile yatırımların yeniden ayarlanması gibi çeşitli maliyet düşürücü önlemlerini duyurdu.

Şirket, ulaştığı piyasa değeri ve ziyaretçi sayılarıyla sektörde lider konumda yer alırken, antitröst ihlalleri nedeniyle birçok ülkede tartışmalara neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, 2019'da Google'ı soruşturacağını bildirirken, soruşturma sonucunda şirkete, arama ve arama reklamı pazarlarındaki tekel konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Ekim 2020'de dava açıldı.

Ocak 2021'de Avustralya, Google'ın medya şirketlerine içeriklerini kullanma hakkı için ödeme yapmasını zorunlu kılan bir yasa teklifinde bulundu.