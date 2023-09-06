Google Android’in yeni logosunu tanıttı

Google, Android için yeni logosunu sundu. Artık Android logosu biraz daha farklı görünmeye başlayacak.

Google Android’in yeni logosunu tanıttı

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Google, At a Glance Google Assistant widget'ına yönelik güncellemeler, Lookout görsel erişilebilirlik uygulamasına yönelik geliştirmeler ve Android Auto'da Zoom aramaları da dahil olmak üzere mobil uygulama ve hizmetlerine yönelik bir dizi güncelleme yayınladı.

Bu güncellemeler, Android'in eğlenceli ama aynı zamanda ciddi bir Google ürünü olduğunu hatırlatmak üzere tasarlanmış marka güncellemeleriyle birlikte geliyor. Ve evet, Android logosu da değişti.

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Yazı karakteri Google'ın kendi logosununkine daha yakın olacak ve Android artık büyük A ile yazılacak. Google marka yöneticisi Jason Fournier bir şirket blog yazısında bu değişikliği açıklarken "Google'ın logosunu daha yakından yansıtıyor ve ikisi arasında denge yaratıyor" dedi.

Buna ek olarak robot, duruma göre renkli varyasyonlarla 3 boyutlu bir görünüm kazanacak.

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