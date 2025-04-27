Google DeepMind ekibi sendikalaşıyor

Google’ın yapay zeka odaklı birimi olan DeepMind’ın Londra merkezli yaklaşık 300 çalışanı, Communication Workers Union çatısı altında sendikalaşmak için girişim başlattı. Financial Times tarafından yayımlanan ve sürece doğrudan dahil olan üç kaynağa dayandırılan habere göre, çalışanlar Google’ın bazı kararlarından ciddi rahatsızlık duyuyor.

Çalışanların en büyük endişelerinden biri, Google’ın geçmişte verdiği “yapay zekayı silah veya gözetim amacıyla kullanmama” sözünü sessizce web sitesinden kaldırması oldu. Bu adım, birçok çalışanda güven kaybına neden oldu.

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İSRAİL ORDUSUYLA YAPILAN ANLAŞMALAR TEPKİ ÇEKİYOR

DeepMind çalışanlarının tepkisinin bir diğer sebebi ise Google’ın İsrail askeri kurumlarıyla yaptığı iş birlikleri. Şirketin İsrail ordusuna sunduğu bulut bilişim hizmetleri kapsamında imzaladığı 1.2 milyar dolarlık dev sözleşme, şirket içinde ve dışında protestoları beraberinde getirdi.

Özellikle insan hakları konusunda duyarlılığı yüksek çalışanlar, Google’ın bu tür anlaşmalarla etik ilkelerini ihlal ettiğini düşünüyor. Söz konusu sözleşmeye karşı hem DeepMind hem de diğer Google birimlerinden çalışanlar, çeşitli protesto eylemleri düzenlemişti.

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İSTİFALARLA GÜVENSİZLİK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Financial Times’ın ulaştığı bilgilere göre, DeepMind içinde bu etik kaygılar nedeniyle en az beş çalışan istifa etti. Bazı çalışanlar, şirketin kendilerine verdiği etik sözlerden geri adım atmasını “kandırılmak” olarak yorumladı.

Şirketin, özellikle yapay zekanın kullanım alanlarına dair verdiği sözlerin tutulmaması, çalışanlar arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu durum, yalnızca bireysel istifalarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda kolektif bir sendikalaşma hareketine de zemin hazırladı.

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DEEPMİND İNGİLTERE’DE GÜÇLÜ BİR BİRİM

Google DeepMind, Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 2.000 çalışanı bulunan önemli bir araştırma ve geliştirme merkezi konumunda. Bu sayı, şirketin dünya genelindeki yapay zeka çalışmalarının büyük bir bölümünün İngiltere merkezli yürütüldüğünü gösteriyor.

Bu nedenle Londra’daki çalışanların başlattığı sendikalaşma girişimi, sadece yerel bir hareket olarak değil, aynı zamanda küresel çapta yankı uyandırabilecek bir adım olarak görülüyor.

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GOOGLE’DAN RESMİ AÇIKLAMA: DİYALOGA AÇIĞIZ

Google cephesinden gelen resmi açıklamada ise, tüm çalışanlarla yapıcı ve açık bir iletişim kurmanın önemsendiği vurgulandı. Şirketin bir sözcüsü, Financial Times’a verdiği demeçte, Google’ın çalışanlarının sesine her zaman değer verdiğini ve onların görüşlerini dikkate alarak politika geliştirdiğini ifade etti.

Ancak çalışanlar, şirketin sözde diyalog açıklamalarının sahada yeterince somut adımlarla desteklenmediğini savunuyor.

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DAHA ÖNCE DE SENDİKALAŞMA GİRİŞİMİ OLMUŞTU

DeepMind çalışanlarının sendikalaşma adımı, Google çatısı altındaki ilk sendikal girişim değil. Daha önce de Alphabet çalışanlarından yaklaşık 200 kişilik küçük bir grup sendikalaşmıştı. Ancak bu hareket, şirket genelinde küçük bir kesimi kapsadığı için toplu pazarlık hakkı elde edememişti.

DeepMind özelinde bu seferki girişimin daha geniş tabanlı olması, toplu pazarlık masasına oturma şansı doğurabilir. Çalışanlar, özellikle etik ilkelere bağlılığı yeniden tesis etmek için sendika çatısı altında daha güçlü bir ses olmayı hedefliyor.