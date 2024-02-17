Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor

Google Dökümanlar uygulaması, yaklaşan bir güncelleme ile birlikte bir dizi yeni özellik kazanacak. Bu güncellemenin en dikkat çekici yanı, dosyalar üzerinde yapılan yorumların düzenlenebilir olması olacak.
Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi diğer uygulamalar da bu kapsamlı güncellemeden faydalanacak ve kullanıcıların yorumlar kısmını daha kullanışlı hale getirecek.
DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:
- Kullanıcılar artık aksiyon gerektiren yorumları kolayca görebilecek ve zaman kaybını önleyerek çalışma verimliliğini artırabilecekler.
- Tüm yorumları bir araya getiren özel bir bölüm sayesinde, kullanıcılar yorumların genel eğilimini anlayabilecekler.
- Google Dökümanlar zaten sade bir arayüz ve pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor, ancak yeni güncelleme ile daha da işlevsel hale gelecek.
- Yeni efektler ve düzenlemeler, uygulamayı daha modern hale getirecek ve bazen sinir bozucu olabilen yorum etkileşimlerine çözümler sunacak.
- Her yoruma verilen cevaplar, artık o yoruma özel bir alanda görünecek, böylece daha anlaşılır bir arayüz elde edilecek.
- Kullanıcılar, önemsiz buldukları yorumları saklama kabiliyetine sahip olacaklar.