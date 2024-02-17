Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor

Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor
Kaynak: Shift Delete
Google Dökümanlar, yeni bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.
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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 1

Google Dökümanlar uygulaması, yaklaşan bir güncelleme ile birlikte bir dizi yeni özellik kazanacak. Bu güncellemenin en dikkat çekici yanı, dosyalar üzerinde yapılan yorumların düzenlenebilir olması olacak.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 2

Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi diğer uygulamalar da bu kapsamlı güncellemeden faydalanacak ve kullanıcıların yorumlar kısmını daha kullanışlı hale getirecek.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 3

DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:

- Kullanıcılar artık aksiyon gerektiren yorumları kolayca görebilecek ve zaman kaybını önleyerek çalışma verimliliğini artırabilecekler.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 4

- Tüm yorumları bir araya getiren özel bir bölüm sayesinde, kullanıcılar yorumların genel eğilimini anlayabilecekler.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 5

- Google Dökümanlar zaten sade bir arayüz ve pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor, ancak yeni güncelleme ile daha da işlevsel hale gelecek.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 6

- Yeni efektler ve düzenlemeler, uygulamayı daha modern hale getirecek ve bazen sinir bozucu olabilen yorum etkileşimlerine çözümler sunacak.

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Google Dökümanlar'a yeni güncelleme geliyor 7

- Her yoruma verilen cevaplar, artık o yoruma özel bir alanda görünecek, böylece daha anlaşılır bir arayüz elde edilecek.

- Kullanıcılar, önemsiz buldukları yorumları saklama kabiliyetine sahip olacaklar.

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