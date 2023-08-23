Google Gmail’e çeviri özelliğini getirdi. Kopyala yapıştır dönemi sona eriyor

Google'ın e-posta özelliği sunan uygulaması olan Gmail'de kopyala yapıştır dönemi sona eriyor. Çeviri özelliği artık telefonlara yüklenecek.

Google Gmail’e çeviri özelliğini getirdi. Kopyala yapıştır dönemi sona eriyor

Gmail hizmetini kullanıcılarına uzun yıllardır sunan Google, web sürümünde bir çeviri özelliğine sahipti ancak bu özellik mobilde kullanılamıyordu.

Bu durumun önüne geçmek için yeni bir adıma imza atan Google, Gmail’deki en büyük eksikliği ortadan kaldırdı. Google hem iOS hem de Android sürümü için çeviri özelliğini getirdiğini açıkladı. Bu özellik sayesinde Gmail uygulaması, e-posta içeriğinin dilini otomatik bir şekilde algılayacak.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Algılamanın ardından e-postanın üst kısmında kullanıcının tercih edeceği dile çevrilmesini sağlayan bir sekme yer alacak. Mesela bir e-posta İspanyolca ise okumak istediğiniz İngilizce ise “İngilizceye Çevir” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

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Özelliğin herkese açık bir hale gelmesiyle birlikte bir e-postayı açtığınız zaman üç nokta kısmında çeviri seçeneği yer alacak. Bununla birlikte yapılan duyuruya göre çeviri özelliği 15 güne kadar erişilebilir durumda olacak. Ancak Android uygulamasında bugünden itibaren kullanılabilir durumda yer alıyor.

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