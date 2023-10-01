Google yeni özelliğini duyurdu. Gmail'de emoji dönemi resmen başlıyor

Google'ın e-posta uygulaması Gmail'e yakında gelmesi beklenen emoji özelliğinden ilk kareler paylaşıldı.

Google yeni özelliğini duyurdu. Gmail'de emoji dönemi resmen başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Google'ın, Gmail uygulamasını biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emojilerle tepki verme özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise ilk kez bu özelliğin detaylı bir videosu paylaşıldı.

DonanımHaber'in derlediğine göre, henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan özelliğin aktif olması ile birlikte e-postalarda yanıt düğmesinin yanına yeni bir emoji düğmesi eklenecek. Varsayılan olarak kalp, parti ve gülen yüz gibi birkaç emoji bu düğmede yer alacak. Ancak kullanıcılar, tepki verirken bu emojiler dışındaki diğer emojileri de seçebilecekler.

gmail-emoji-ozelligi.webp

Şimdilik 50 emoji ile sınırlandırılan bu özelliği kullanabilen kullanıcılar, özelliğin gelmediği kullanıcılara emojili e-posta gönderdiğinde, Gmail, eski sürümü kullanan kullanıcıya e-postadaki emojinin geniş bir tasvirini içeren ayrı bir mail gösterecek.

İlgili Haberler
Google harekete geçti. Gmail’e o destek geliyor
Google Gmail’e çeviri özelliğini getirdi. Kopyala yapıştır dönemi sona eriyor
Google'dan Gmail kullanıcılarına uyarı: Hesabınız silinmeden önce kontrol edin
Gmail’e beklenen özellik geldi. Artık daha kolay
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı Gündem
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı Dünya
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu Spor
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil Siyaset
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı Spor
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu Spor
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu