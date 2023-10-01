Google yeni özelliğini duyurdu. Gmail'de emoji dönemi resmen başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Google'ın, Gmail uygulamasını biraz daha mesajlaşma uygulaması gibi hissettirecek emojilerle tepki verme özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise ilk kez bu özelliğin detaylı bir videosu paylaşıldı.

DonanımHaber'in derlediğine göre, henüz geniş çapta kullanıma sunulmayan özelliğin aktif olması ile birlikte e-postalarda yanıt düğmesinin yanına yeni bir emoji düğmesi eklenecek. Varsayılan olarak kalp, parti ve gülen yüz gibi birkaç emoji bu düğmede yer alacak. Ancak kullanıcılar, tepki verirken bu emojiler dışındaki diğer emojileri de seçebilecekler.

Şimdilik 50 emoji ile sınırlandırılan bu özelliği kullanabilen kullanıcılar, özelliğin gelmediği kullanıcılara emojili e-posta gönderdiğinde, Gmail, eski sürümü kullanan kullanıcıya e-postadaki emojinin geniş bir tasvirini içeren ayrı bir mail gösterecek.