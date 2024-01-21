Google hakkında bu bilgileri ilk defa duyacaksınız. İşte Google'ın 10 bilinmeyen detayı

Google, teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip dev bir kuruluş olma özelliğini koruyor. 1998’den beri arama motoru olarak hayatımızda olan şirketin internette herhengi bir şey aratmak istediğimizde genellikle ilk durağımız olduğu apaçık bir gerçek. Günümüzde arama motoru, yapay zeka ve akıllı telefon gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket hakkında bilinmeyen bazı detaylar da bulunuyor. İşte Google ile ilgili az bilinenler…

GOOGLE HAKKINDA AZ BİLİNEN 10 DETAY

GOOGLE, İLK BAŞTA BACKRUB OLARAK ADLANDIRILDI

Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, 1996 yılında temellerini attıklarında şirketin ismini bugün bildiğimizden farklı olarak BackRub koydu. Fakat daha sonra sürpriz bir şekilde şirketin Google diye adlandırmasında karar kıldılar.

GOOGLE’IN ADI GOOGOL SAYISINDAN İLHAM ALINDI

Matematikteki en büyük sayılardan biri olan 10¹⁰⁰ (1 rakamına 100 sıfır ekleyerek yazılır) Googol, Google’ın adına esin kaynağı oldu. Şirketin kurucuları, arama motorlarının analiz ettiği büyük miktardaki verinin bir yansıması olarak bundan ilham aldılar. Hatta Google, bazı kesimlerce Googol’un yazım hatası olduğu düşünülmekte.

2013’TE ÇÖKTÜĞÜ DÖNEMDE İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 40 AZALDI

16 Ağustos 2013 tarihinde tüm Google servislerini ve uygulamalarını (Arama, Gmail ve YouTube dahil) etkileyen bir elektrik kesintisi meydana geldi. Web analitiği şirketi GoSquared’e göre beş dakika süren kesinti boyunca dünya çapında internet kullanımı yüzde 40 oranında azaldı.

1997’DE NEREDEYSE YAHOO’YA SATILACAKTI

1997’de Google’ın henüz çok tanınmadığıi dönemde Larry Page ve Sergey Brin, şirketi 1 milyon dolara Yahoo’ya satmayı teklif etti. Yahoo, şirketin bu kadar bile etmeyeceğini düşünerek teklifi reddetmişti. 2002’de ise adını duyurmaya başlamasından sonra Yahoo, Google’ı 3 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif etse de, bu sefer Page ve Brin tarafından kabul edilmedi.

GOOGLE’IN ARAMA ALGORİTMASININ PATENTİ STANFORD ÜNİVERSİTESİ’NE AİT

Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesi’nde öğrenci olduğu zamanlarda PageRank algoritması için patent başvurusunda bulundu. Algoritma, bir web sayfasının önemini belirlemeye yardımcı olmakta ve Google’ın arama sonuçlarını sıralama yönteminin bölümünü oluşturmakta. Ancak bu patentin sahibi Stanford Üniversitesi. Dolayısıyla söz konusu algoritmanın kullanılması için üniversiteden 1.8 milyon hisse senedi karşılığında lisans satın alındı.

GOOGLE GÖRSELLER’İN ÇIKMASI JENNİFER LOPEZ SAYESİNDE

Google, ilk kurulduğu dönemlerde kullanıcılara günümüzdeki gibi geniş arama opsiyonları sunamıyordu. Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giydiği elbiseyle bu durum bir kez daha gözler önüne serildi.

Kullanıcılar, ünlü sanatçının giydiği elbiseyi aratmak için internete akın etmiş ve hatta söz konusu elbise Google’da en çok aratılanlar arasına girmişti. Ancak işin garibi, o zamanlarda platformda Görseller bölümü mevcut değildi. Yani sadece metin odaklı sonuçlar görülebiliyordu. Google da daha sonra bu benzeri durumlarda kullanıcıların işini bir hayli kolaylaştıracak Görseller seçeneğini hizmete sundu.

HER GÜN ARATILANLARIN YÜZDE 15’İ YENİ VE EŞSİZ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Google, adeta internete açılan bir kapı görevinde. Bu sebeple istediğimiz terimi aratarak dilediğimiz web sitesine erişebiliyoruz. Araştırmalara göre, her gün Google’da yapılan aramaların yüzde 15’i daha önce hiç aratılmamış ve benzersiz terimlerden oluşmakta.

GOOGLE, YOUTUBE’U BİR FAST-FOOD RESTORANINDA SATIN ALDI

Google, 2006’da dünyaca ünlü video paylaşım platformu YouTube’u 1,65 milyar dolara satın aldı. Ancak insanların aklında satın almadan ziyade, anlaşmanın nerede yapıldığı kaldı. YouTube kurucu ortağı Steven Chen, 2011 yılında yaptığı açıklamada Google yöneticileriyle Palo Alto’daki bir Denny’s fast-food restoranında buluştuklarını ve anlaşmanın da burada yapıldığını itiraf etti.

‘GOOGLE’ KELİMESİ, 2006’DA RESMEN BİR FİİL OLARAK TANINDI

Google, 1997’den bu yana her geçen gün kendini geliştirdi ve 2022’den itibaren internetin en büyük araçlarından biri oldu. Bu çerçevede Google kelimesi, 2006 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü ve Merriam-Webster Collegiate Sözlüğü tarafından resmen bir fiil olarak tanımlandı.

İLK GOOGLE DOODLE 1998 YILINDA ORTAYA ÇIKARILDI

Google’ın tatil, önemli olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici süreli logosu üzerinde yaptığı özel değişiklikler anlamına gelen Doodle, ilk defa 1998 yılında Burning Man Festivali sırasında ortaya çıktı.