Bazı Google Chrome kullanıcıları Chrome tarayıcısı üzerinden yaptıkları konu araştırmaları ve site ziyaretlerini bir başkasının görmesini istemeyebilir. Bu gibi durumlarda Google Chrome arama geçmişi bir başkasının görmesine kapatılabilir. Peki, Google Chrome arama geçmişi nasıl kapatılır? Chrome arama geçmişi kapatma nasıl yapılır?

GOOGLE CHROME ARAMA GEÇMİŞİ NASIL KAPATILIR?

Google Chrome tarayıcısındaki geçmişi kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Tarayıcıyı Açın: Bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısını açın.

Geçmiş Sekmesini Açın: Sağ üst köşede bulunan üç noktalı menü simgesine tıklayın. Menüyü açtıktan sonra "Geçmiş" seçeneğine gelin.

Geçmişi Göster: Açılan alt menüde "Geçmişi Göster" seçeneğine tıklayın. Bu, tarayıcınızın geçmiş sayfasını açacaktır.

Geçmişi Temizle: Geçmiş sayfasında sol tarafta bulunan "Geçmişi Temizle" seçeneğine tıklayın.

Temizleme Seçeneklerini Belirleyin: Karşınıza çıkan pencerede, ne kadar eski geçmişi temizlemek istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, tarayıcınızın çerezleri ve diğer site verilerini de temizleyebilirsiniz. İlgili seçenekleri belirledikten sonra "Verileri Temizle" veya benzer bir düğmeye tıklayarak işlemi tamamlayın.

Bu adımları takip ettikten sonra Google Chrome tarayıcınızdaki geçmiş temizlenecek ve tarayıcıdaki geçmişiniz silinecektir. Unutmayın ki, bu işlem sonucunda geri dönüşü olmayabilir, bu yüzden geçmişinizi temizlemeden önce dikkatli olmalısınız.