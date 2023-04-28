Google Meet'ten ücretli abonelere yeni özellik. Diğerleri yararlanamayacak

Google Meet, ücretli abonelik sahibi olan kullanıcılarına görüntülü aramalarda 1080p çözünürlük desteği sunacağını açıkladı.

Google Meet'ten ücretli abonelere yeni özellik. Diğerleri yararlanamayacak

Google’ın ücretli Meet abonesi olan kullanıcılar için yeni bir güncelleme yapıldığı ifade edildi. Yapılan geliştirme, seçkin Workspace ve Google One kullanıcıları tarafından kullanılabilecek diye tanımlandı.

Sadece Google Meet'in web tabanlı sürümün geçerli olacak 1080p çözünürlüklü görüntülü arama, bilgisayarın web kamerasının da bu çözünürlüğü desteklemesi ile kolay bir şekilde kullanılabileceği ifade edildi.

Öte yandan; Google, 1080p video göndermek için ek bant genişliği gerektiğinin de altını çiziyor. Kısıtlı olması durumunda çözünürlüğün otomatik olarak ayarlanacağı da belirtiliyor.

1080p Görüntülü Arama Yapabilecek Kullanıcılar

Workspace Business Standard
Business Plus
Enterprise Starter
Enterprise Standard
Enterprise Plus
the Teaching and Learning Upgrade
Education Plus
Enterprise Essentials
Frontline
En az 2 TB depolama alanına sahip Google One planı

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