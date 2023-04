Google Meet'ten ücretli abonelere yeni özellik. Diğerleri yararlanamayacak

Google’ın ücretli Meet abonesi olan kullanıcılar için yeni bir güncelleme yapıldığı ifade edildi. Yapılan geliştirme, seçkin Workspace ve Google One kullanıcıları tarafından kullanılabilecek diye tanımlandı.

Sadece Google Meet'in web tabanlı sürümün geçerli olacak 1080p çözünürlüklü görüntülü arama, bilgisayarın web kamerasının da bu çözünürlüğü desteklemesi ile kolay bir şekilde kullanılabileceği ifade edildi.

Öte yandan; Google, 1080p video göndermek için ek bant genişliği gerektiğinin de altını çiziyor. Kısıtlı olması durumunda çözünürlüğün otomatik olarak ayarlanacağı da belirtiliyor.

1080p Görüntülü Arama Yapabilecek Kullanıcılar

Workspace Business Standard

Business Plus

Enterprise Starter

Enterprise Standard

Enterprise Plus

the Teaching and Learning Upgrade

Education Plus

Enterprise Essentials

Frontline

En az 2 TB depolama alanına sahip Google One planı