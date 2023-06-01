Google o cihazdan desteğini çekti. Artık güncellenmeyecek

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Chromecast (1. nesil) cihazına artık güncelleme desteği vermeyeceğini duyurdu.
Kasım 2022'de verilen güncelleme, Google Chromecast için son yazılım oldu.
Google, 1. nesil Chromecast cihazına desteğin sona erdiğini, artık güncelleme verilmeyeceğini resmî olarak duyurdu.
35 dolar fiyat etiketiye satışa çıkan ve yaklaşık 10 yıldır destek verilen cihaz için yazılım desteği kesildi.
Google, kullanıcıların performans sorunu yaşayabileceği yönünde uyarıda bulundu.