Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı

Google’ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold’un tasarımı belli oldu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Pixel Fold yakında tanıtılacak.

Pixel Fold modelinde, 8 GB ve 12 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneği yer alacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Google Pixel Gold modelinin 1.799 fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

Galaxy Z Fold 4 modelinin 1.800 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulabileceği öne sürüldü.

İç ekran, 1840 x 2208 piksel (5:6 en boy oranı) çözünürlüğü destekleyecek. Ekranın 7.58 inç boyutlara sahip olacağı belirtiliyor. Ortalama 800 nit parlaklığa sahip olacağı belirtilen ekran, 1200 nit maksimum parlaklık sağkayabilecek. Ekranın 120Hz yenileme hızını destekleyeceği tahmin ediliyor.